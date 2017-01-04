Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasınında müdür olarak görev yapan Aslıtürk'ü gözaltına aldı.
"Dolandırıcılık ve tehdit" iddiasıyla verilen yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenilen Aslıtürk, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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