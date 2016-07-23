Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatla belirlenen 2 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün 18.32-18.37 saatlerinde Gara bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla harekat düzenlendi.

Bölgede tespit edilen ve teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınaktan 2 hedef ateş altına alınarak imha edildi.