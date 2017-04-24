Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93410
ALTIN
146.744
DOLAR
3.5924
STERLIN
4.6019
EURO
3.9020
"Oğlumuzu vuran kim?"
"Oğlumuzu vuran kim?"
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı
TMO fındık alımına başladı
TMO fındık alımına başladı
Hobisi geçim kaynağı oldu
Hobisi geçim kaynağı oldu
60 yıldır 'bakkal amca'
60 yıldır 'bakkal amca'

Irak sınırında PKK'ya 3 bin 200 güvenlik görevlisiyle büyük darbe

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlerin sızmasını engellemek için 3 bin 200 güvenlik görevlisinin katılımıyla sürdürülen operasyonda, 40 terörist etkisiz hale getirildi, tespit edilen çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi.

Irak sınırında PKK'ya 3 bin 200 güvenlik görevlisiyle büyük darbe

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlerin sızmasını engellemek için 3 bin 200 güvenlik görevlisinin katılımıyla sürdürülen operasyonda, 40 terörist etkisiz hale getirildi, tespit edilen çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi.

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:51
36 Okunma
Irak sınırında PKK'ya 3 bin 200 güvenlik görevlisiyle büyük darbe

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) düzenlenen operasyonda terör örgütüne büyük darbe vuruluyor.

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmasını engellemek, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu teröristleri etkisiz hale getirmek, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak ve depo alanlarını imha etmek için 19 Nisan'da başlatılan, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk" operasyonu başarıyla sürüyor.

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği operasyona 3 bin askerin yanı sıra 200 güvenlik korucusu da destek veriyor.

Operasyona ismi verildi

Operasyona, Gabar Dağı bölgesinde 4 Nisan günü terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 3 askerden "Uzman Çavuş Yunus Ertürk"ün adı verildi.

Operasyonda Onbaşı Mehmet Yavşan ile Uzman Çavuş Ufuk Bingöl de şehit olmuştu.

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Hudut Özel Harekat birliklerince Irak sınırındaki Bestler Dereler, Geymişule, Nezirkına ve Hisarkapı bölgelerinde yoğunlaşan operasyonda söz konusu bölgede tespit edilen teröristlerin bulunduğu barınma alanları ateş altına alınarak imha ediliyor.

İnsansız hava aracı (İHA) ile görüntülenen teröristlerin kaçış güzergahlarına helikopterlerle sevk edilen güvenlik güçleri indiriliyor.

40 terörist etkisiz hale getirildi

Geniş kapsamlı operasyonda dün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi.

Arazide yürütülen arama çalışmalarında tespit edilen sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve barınaklar güvenlik güçlerince imha edildi.

"Haç şeklinde kolye" çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem de bulunuyor.

Terörist Acem'in boynunda Hazreti İsa figürlü haç şeklinde kolye bulundu.

Bölgedeki operasyon hava destekli devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakPKKTSKırak Sınırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası
Ankara'da FETÖ'ye 'himmet' operasyonu
Ankara'da FETÖ'ye 'himmet' operasyonu
Konuk çocuklardan dans gösterileri
Konuk çocuklardan dans gösterileri
Halkın darbecilere direnmesini camdan izlemiş
Halkın darbecilere direnmesini camdan izlemiş
'Erdoğan aleyhtarı söylemlerin sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz'
'Erdoğan aleyhtarı söylemlerin sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz'
"Görevlerimizi birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz"
"Görevlerimizi birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ