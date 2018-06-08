Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatlarında sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan terör hedefleri imha edildi.
AA
Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatlarında sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan terör hedefleri imha edildi.
Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatlarında sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan terör hedefleri imha edildi.
Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatlarında sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan terör hedefleri imha edildi.
AA