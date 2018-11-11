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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

11 Kasım 2018 Pazar 14:06
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine yönelik hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 14 silahlı terörist etkisiz hale getirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Terörist
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