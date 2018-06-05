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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

05 Haziran 2018 Salı 10:13
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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriIrakZap BölgesiSon Dakika
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