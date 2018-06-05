Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
AA