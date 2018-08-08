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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:08
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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKIrak
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