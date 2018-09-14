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Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

14 Eylül 2018 Cuma 13:21
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Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen hedefler de ateş altına alındı.

Harekatta, TSK'nın üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKIrak
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