Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95213
ALTIN
234.827
DOLAR
6.1277
STERLİN
7.9739
EURO
7.0340
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
"Biz, gençlere inandık"
"Biz, gençlere inandık"
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:43
0 Okunma
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakZapAvaşin-Basyan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Mardin'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Polisin havadan trafik denetimleri sürüyor
Polisin havadan trafik denetimleri sürüyor
TSK, Münbiç'te devriye faaliyetlerine devam ediyor
TSK, Münbiç'te devriye faaliyetlerine devam ediyor
PKK'lı terörist tükürük örneğinden tespit edilmiş
PKK'lı terörist tükürük örneğinden tespit edilmiş
Nobel ödüllü gazeteciden Kaşıkçı'nın kaybolmasına tepki
Nobel ödüllü gazeteciden Kaşıkçı'nın kaybolmasına tepki
"İranlıların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye"
"İranlıların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye"
Silahıyla darbe girişimini izlemekle yetinmiş
Silahıyla darbe girişimini izlemekle yetinmiş
Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında karar
Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında karar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ