Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.
AA