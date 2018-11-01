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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:46
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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. 

Harekatlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist de etkisiz hale getirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriIrak
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