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Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 23 Şubat'ta icra edilen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 23 Şubat'ta icra edilen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

26 Şubat 2017 Pazar 15:40
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Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait barınma alanlarına 23 Şubat'ta hava harekatı icra edildi. Harekat sonucu 10 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü. Bitlis'in merkezinde devam eden operasyonda, 10 terörist ölü, bir terörist sağ ele geçirildi. Operasyonda, 8 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, bir makineli tüfek ve 4 el bombasına el konuldu. Bölücü örgüt içinde infaz Bingöl'ün Kiğı ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında yaşam alanı olarak kullanılan sığınak tespit edildi. Sığınakta teröristlerce infaz edildiği belirlenen 2 teröristin cesedi bulundu. Sığınakta ayrıca muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde icra edilen operasyonda 3 terörist öldürüldü, bir piyade tüfeği, bir araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakGenelkurmayTerörist
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