Irak Çalışan Nakliye Firmaları Nakliye Rehberinde

Günümüzde her türlü talep istek ve arayışların internet üzerinden ulaşılmasına olanak sağlamak amacıyla bir çok sektörü içerisinde barındıran oldukça geniş portallar zinciri bulunmaktadır. Elbette ki lojistik sektörü de bu pastadan dilim alma hakkına sahip bulunmaktadır. Yük veren ve yük alan kuruluşların internet üzerinden birbirini kolaylıkla bulmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan ilan sayfaları faaliyet göstermekte olup bunların başlıcaları en çok aranan ve kullanılan portallar olma seviyesine ulaşmışlardır.

Türkiye’nin ve dış dünyanın lojistik taleplerinde olduğu gibi özellikle Irak nakliye firmaları ile üretici, ihracatçı ve ithalatçı firmaların yük taşıma ve taşıtma anlamında güvenilir yollarla ulaşılabilir oldukları nadir kuruluşlar arasında Nakliye Rehberi ilk sıralarda yer almaktadır.

Nakliye Rehberi yakın bir dönemde internet üzerinden çalışmalarına başlamış olan kolay kullanıma sahip ara yüzü, ücretsiz üyelik sistemi ve masaüstü ve mobil araçlardan kolaylıkla ulaşılabilen bir yük ve nakliye portalıdır. Irak nakliye firmaları bu portala çok kısa süre içerisinde ücretsiz olarak üye olabilmekte, üretici ile nakliyeci arasında ki güvene dayalı sorunları ortadan kaldırmak amacıyla taşıma yetki belgesi ve vergi kimlik bilgileri gibi bilgilerin girilmesi suretiyle yayın yapmaya başlayabilmektedir.

Üretmiş olduğu yüklerin yurt içi ve uluslar arası alanda taşınmasını temin edebilmek amacıyla ülkemizde ki üretici ve ihracatçı firmalar ile yük yüklemeye hazır halde bulunan tır ve kamyonlarına yük bulabilmek amacıyla lojistik şirketlerinin sıklıkla kullandıkları nakliye ilan sayfası olan Nakliye Rehberi adı geçen tarafların sıkça tercih ettiği bir web sayfası olması münasebetiyle kısa süre içerisinde hedeflemiş olduğu aşamaya ulaşmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Nakliye Rehberi, görsel olarak yorucu ve itici herhangi bir tasarım hatası barındırmamakta, 7/24 esasına dayalı olarak günün her saati ulaşılabilir olma özelliği ile rakiplerine fark atan bir nakliye portalıdır. Yurdumuzun tamamından Irak’ın kuzey ve güney illerinin tamamına yük ve araç bulunabilen bir sayfa olma özelliğine sahip bulunan tasarım harikası bu site, her gün onlarca üretici ve nakliyecinin üye olduğu kurumsal kimlik kazanma yolunda emin adımlarla ilerleyişini sürdüren dev bir lojistik portalıdır.