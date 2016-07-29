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İptal edilen basın kartı sayısı 330'a ulaştı

BYEGM Genel Müdür Yardımcısı Okutan, "74'ü serbest basın kartı sahibi olmak üzere 296 kişinin daha basın kartı iptal edildi. Böylece toplam iptal edilen kart sayısı 330'a ulaştı." dedi.

İptal edilen basın kartı sayısı 330'a ulaştı

BYEGM Genel Müdür Yardımcısı Okutan, "74'ü serbest basın kartı sahibi olmak üzere 296 kişinin daha basın kartı iptal edildi. Böylece toplam iptal edilen kart sayısı 330'a ulaştı." dedi.

29 Temmuz 2016 Cuma 15:59
693 Okunma
İptal edilen basın kartı sayısı 330'a ulaştı

 Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından basın kartlarını incelemeye aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda geçen hafta 34 kişinin kartının iptal edildiğini hatırlatan Okutan, "Yapılan çalışmalarla 74'ü serbest basın kartı sahibi olmak üzere 296 kişinin daha basın kartı iptal edildi. Böylece toplam iptal edilen kart sayısı 330'a ulaştı." dedi.

Okutan, sürekli basın kartı taşıyanlarla ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 16:00
Anahtar Kelimeler:
Basın-Yayın Enformasyon Genel MüdürlüğüBYEGMEkrem OkutanBasın Kartı
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