'İntikam duygusuyla hareket etmiyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi "Erdemliler Hareketi" olarak kurduğunu belirten Tüfenkci, "AK Parti, geldiği nokta itibarıyla birçok kumpaslara, darbe girişimlerine, vesayet odaklarının müdahalelerine rağmen 15 yıldır dimdik ayakta. Milletiyle bütünleşerek, milletinin istikamet çizdiği çizgide yürümeye devam etti ve girdiği bütün seçimlerde Allah'a hamdolsun başarıyla çıktı. Liderini Cumhurbaşkanı yaptı." diye konuştu.

"Asla intikam duygusuyla hareket etmiyoruz"

Tüfenkci, FETÖ'ye yönelik soruşturmalara ilişkin bir gazetecinin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"17-25 Aralık'tan sonra Cumhurbaşkanı'mızın, 'Yardımlarınızı kesin, paralarınızı bankalarından çekin, yardım kuruluşlarıyla, derneklerle irtibatınızı kesin, çocuklarınızı okullarından alın' dedikten sonra hala bu yapı içerisinde faaliyet gösteren şirketler varsa o şirketlerin üzerine elbette ki gideceğiz. Bireysel olarak da şirket sahipleri cezalarını hukuk, adalet karşında hesap verecek. Asla intikam duygusuyla hareket etmiyoruz. Hukuk, adalet çerçevesinde hareket ediyoruz ve şirketlerden çok şirket sahiplerinin cezalandırılması noktasında gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki o şirketler esasında bu ülkenin değerleri, milli varlıkları. Dolayısıyla şirketler noktasında suçun göbeğinde olanlar, FETÖ'ye para transferi yapan, kara parasını aklayanlar hariç diğer suça bulaşmamış normal ticaretini yapan şirketlerin rahat olması gerekir. Bankaların da bunu fırsat bilerek şu veya bu nedenle o şirketleri karalamamalı ve batırmamalı. Varsa oradaki hissedar olanlar onlar cezasını çekip hisselerine de el konulmalıdır. Şirketler noktasında cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığımız, emniyetimiz bu terör örgütünün her kesiminde yuvalananların açığa çıkarılması ve millet önünde hesap verebilmesi için var gücüyle çalışmaktadır."

Bakan Tüfenkci, bir gazetecinin torba yasayla ilgili sorusuna ise "Komisyondan geçti, önümüzdeki hafta Meclis tatil olmadan önce bu düzenlemeler, Başbakan'ımızın verdiği müjdeler teker teker hayata geçecek. Özellikle şoför esnafın umutla beklediği ÖTV indirimi ve Bağ-Kur primlerinde de peşinde indirim sağlanması önümüzdeki hafta içerisinde Meclis'ten geçerek yasalaşacak." yanıtını verdi.