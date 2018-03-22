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"İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"

Başbakan Yardımcısı Işık, RTÜK yayın lisansına ilişkin düzenlemeyle ilgili "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam televizyon yayıncılığında RTÜK'ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak" dedi.

"İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"

Başbakan Yardımcısı Işık, RTÜK yayın lisansına ilişkin düzenlemeyle ilgili "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam televizyon yayıncılığında RTÜK'ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak" dedi.

22 Mart 2018 Perşembe 16:19
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"İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Dernekler Federasyonunca Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

Başbakan Yardımcısı Işık, TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın kabul edilmesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK yayın lisansına ilişkin yapılacak düzenleme hakkında da değerlendirmede bulundu.

Yasanın dün TBMM'den geçtiğini ve kanunlaştığını anımsatan Işık, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına gidecek ve değerlendirmelerinin ardından yürürlüğe girecek. Bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren internet üzerinden televizyon yayıncılığı, RTÜK'ün denetimi kapsamına giriyor. İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam şu anda televizyon yayıncılığında RTÜK'ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı RTÜK'ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek. Bunun dışında bir çerçeve genişlemesi yok. Radyo ve televizyonlarla ilgili sorumluluk, RTÜK'te olacak. İnternet siteleri televizyon yayınlarının dışındaki internet yayınları RTÜK'ün sorumluluğunda olmayacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Fikri IşıkRTÜK
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