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İnternet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, internette kurdukları sitede pazarladıkları ürünlerin karşılığında vatandaşlardan para alan ve ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İnternet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, internette kurdukları sitede pazarladıkları ürünlerin karşılığında vatandaşlardan para alan ve ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

29 Ağustos 2017 Salı 13:49
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İnternet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar, internet üzerinden alışveriş yaptıklarını ve parasını ödedikleri ürünlerin kendilerine teslim edilmediğini belirterek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekiplerinin operasyonunda, şüphelilerden E.O. ve C.B. Ankara'da, Y.O. ise İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılardan E.O'nun bilişim sistemlerine usulsüz girmek, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan 34 aramasının ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, E.O'nun ise bilişim sistemlerine usulsüz girmek, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 14 aramasının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, kurdukları internet sitesinde çeşitli ürünler pazarladıkları, alışveriş yapan kişilerden para almalarına rağmen ürünleri teslim etmedikleri, bugüne kadar binlerce kişiyi dolandırdıkları bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O. (28) ve C.B. (28) tutuklanırken, Y.O. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüInternet DolandırıcılığıSiber Suçlarla MücadeleInternet üzerinden Alışveriş
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