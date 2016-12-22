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'teki temasları sonrası TRT'ye konuşan

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık

, Halep'te sivillere yönelik saldırılara uluslararası toplumun sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Halep'teki duruma ilişkin Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Işık, "Halep’te şu anda tam bir insanlık dramı yaşanıyor maalesef. İnsanlığın sınıfta kaldığı bir dönemi yaşıyoruz özellikle Halep’te. Büyük insanlık dramına dünyanın sessiz ve kayıtsız kalması çok üzücü. Son dönemde ateşkesin sağlanmış olması elbette önemli. Türkiye bu konuda büyük gayret gösterdi. Yardım koridorunun açılması için Türkiye uzun zamandır gayret gösteriyor." diye konuştu.

"Türkiye DEAŞ'la mücadeleye öncelik veriyor"

Suriye'de DEAŞ terör örgütünün neden olduğu sorunlara işaret eden Işık, "Suriye sorunu kalıcı olarak çözülmedikten sonra geçici ateşkeslerle çözmemiz çok kolay değil. Özellikle Suriye ve Irak’taki gelişmeler orada bir bataklık oluşturdu. DEAŞ’ın bölgeye gelmesiyle çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Sadece DEAŞ değil bölgeyi sıkıntıya sokan PKK, PYD gibi terör örgütleri de bu bataklıktan besleniyor. Bu bataklığın kurutulması Türkiye’nin en önemli önceliklerinden. DEAŞ’la mücadele de Türkiye’nin öncelik verdiği konuların başında geliyor." ifadelerini kullandı.

"PYD'ye yönelik müsamahanın yanlış olduğunu ifade edeceğiz"

Londra'daki DEAŞ konulu savunma bakanları toplantısında DEAŞ’ın bölgeden tamamen söküp atılması için yapılan çalışmalarda gelinen noktayı değerlendireceklerini belirten Işık şunları kaydetti:

"Biz sadece DEAŞ değil özellikle PYD’ye yönelik Avrupalıların ve Amerikalıların gösterdiği müsamahanın ne kadar yanlış olduğunu bu toplantıda da ifade edeceğiz. PKK’nın bu bölgede müttefiklerimizin verdiği silahlara erişiminin sağlanması, bu silahlarını TSK’ya, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize karşı kullanılmasının getirdiği sonuçları önlerine koyacağız. Müttefiklerimiz prensiplerde çok büyük oranda anlaştığımızı söylüyorlar. Hakikaten birtakım tavır değişikliklerinin olduğunu biz de görüyoruz. Bu sevindirici."

Özellikle Münbiç’in PYD/PKK unsurlarından temizlenmesi noktasında net bir adım görmek istediklerini belirten Işık, "Biz Fırat’ın batısında PYD güçlerinin olmasını istemiyoruz, bunları çekeceğiz dediler. Fakat sahadan gelen bilgilerle buradaki meslektaşlarımızın elindeki bilgiler farklı. Daha net daha somut, 'burada artık PYD/PKK unsuru kalmadı' diyeceğimiz adımları bekliyoruz. ABD Savunma Bakanı'yla bunu tekrar görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

AA