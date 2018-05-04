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İnsan kaçakçılığı şüphelisi 41 kişi tutuklandı

Terör örgütü üyelerine ve kaçak göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 61 şüpheliden 41'i tutuklandı.

İnsan kaçakçılığı şüphelisi 41 kişi tutuklandı

Terör örgütü üyelerine ve kaçak göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 61 şüpheliden 41'i tutuklandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:39
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İnsan kaçakçılığı şüphelisi 41 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyelerini ve kaçak göçmenlere sahte pasaport temin ederek yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 61 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenler ile FETÖ/PDY, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin firari üyelerini sahte pasaport temin ederek yurt dışına kaçırdığı ileri sürülen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şebeke üyesi 61 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 av tüfeği, sahte olduğu belirlenen 422 pasaport, 146 kimlik, 26 sürücü belgesi, 1 polis kimliği, 435 bin 500 lira değerinde 21 çek, 424 bin lira, 245 bin avro, 219 bin 400 dolar, 625 hologram, 367 vize sayfası, 265 mühür ve çok sayıda sahte belge yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şebekeye ait hücre ve depolarda yakalanan ve yurt dışına kaçmak için gün bekleyen 157 kişiden 4'ünün FETÖ/PDY, birinin PKK, birinin DHKP-C üyeliğinden, 3'ünün cinayetten aranması bulunduğu, 148'inin ise kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 148 kişi ise yurt dışına gönderilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Göçmen KaçakçılığıInsan KaçakçılığıFETÖPKK
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