Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

, "Ülkemizde kaydedilen gelişmelere karşın, komşumuz Suriye'de yaşanan vahşet, kardeş Suriye halkının maruz kaldığı katliam, ölümden kaçan mültecilerin sadece Suriye'de değil Avrupa ülkelerinde de maruz kaldıkları insanlık dışı uygulamalar,

İnsan Hakları Günü

'nün artık sadece mesajlarla değil eylemlerle idrak edilmesi gerektiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün,Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 68 yıl önce kabul edildiği 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün kutlandığını anımsattı.

Avrupa Konseyi kurucu üyesi ve Avrupa ailesinin önemli bir ferdi olarak AB'ye katılım sürecindeki Türkiye'nin, terör saldırıları, darbe girişimi ve bölgedeki savaş durumu gibi tüm olumsuz koşullara rağmen demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde, temel hak ve özgürlükleri geliştirmek amacıyla siyasi reform sürecine kararlılıkla devam ettiğini belirten Çelik, 15 Temmuz darbe girişimine karşı devlet ve milletin demokrasiye bağlılığını bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Çelik, "Bu, bize demokrasi ve insan hakları yolunda ilerlememiz ve milletimiz için daha çok değer üretmemiz için yeni sorumluluklar yüklemiştir." ifadelerini kullandı.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda son 15 yılda gerçekleştirdikleri reformlara 2016'da da devam ettiklerine dikkati çeken Çelik, bu çerçevede, insan hakları kurumunun yetkilerini, ayrımcılıkla mücadeleyi de kapsayacak şekilde genişleterek, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak yeniden yapılandırdıklarını hatırlattı.

Bakan Çelik, temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunması amacıyla da Kolluk Gözetim Komisyonu'nu kurduklarını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu kabul ettiklerini ve insan haklarına ilişkin çok sayıda uluslararası sözleşmeyi onayladıkları bilgisini paylaştı.

AB Bakanı Ömer Çelik, mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemizde kaydedilen gelişmelere karşın, komşumuz Suriye'de yaşanan vahşet, kardeş Suriye halkının maruz kaldığı katliam, ölümden kaçan mültecilerin sadece Suriye'de değil Avrupa ülkelerinde de maruz kaldıkları insanlık dışı uygulamalar, İnsan Hakları Günü'nün artık sadece mesajlarla değil eylemlerle idrak edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve geliştiren siyasi kazanımlara güçlü bir şekilde sahip çıkacağımızı ve daha ileriye taşıyacağımızı belirtir, vatandaşlarımızın insan hakları gününü tüm içtenliğimle kutlarım."

AA