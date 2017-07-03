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"İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız" dedi.

"İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız" dedi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:10
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"İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Kınalıada Korveti Denize İndirme töreninde yaptığı konuşmada, "Sebebi ne olursa olsun, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir tavır içine girenler, karşılarında bizzat bizi bulurlar. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, bu arada elbette kendisi de kazanan, gerçekten işinin ehli, gerçekten üretken, gerçekten samimi tüm girişimcilerimiz, tüm firmalarımız yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir." dedi.

"Planlarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum; herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, kendi milli kuruluşlarımızı tercih etmek durumundayız. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmalıdır. Gerekirse zaman ve maliyet konusunda dahi fedakarlık yaparak bu yolu izlemek mecburiyetindeyiz. Açık konuşuyorum; şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışındaki operasyonlarımızı da yürütemez hale gelmiştik. Bunun için savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarımızın desteklenmesine yönelik çalışmaların stratejisini gözden geçirmek durumundayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ülke olarak, adımları daha hızlı atmamız gerekiyor. Askeri gemi inşası, hele hele denizaltı inşası, savunma sanayi alanında iftihar verici başarıları ortaya koyduğumuz bir alandır. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor." dedi.

"İnşallah biz, uçak gemimizi de yapacağız"

Erdoğan, "Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Savaş gemileri konusunda özel sektör ve askeri tersanelerde tamamlamış olduğumuz 14 adet projemiz bulunuyor. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. Tüm bu gelişmeler, ülkemizin bulunduğu bölgede gelişen tehditlere karşı denizcilik alanında geliştirdiğimiz çözümlere verdiğimiz önemin ifadesidir. İnşallah biz, uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum." diye konuştu.

"Türkiye, kendisi ve tüm soydaşları için büyük iddiaları olan bir ülkedir"

Erdoğan, "Türkiye, kendisi ve tüm soydaşları, kardeşleri ve dostları için büyük iddiaları olan bir ülkedir. Bu iddiaları hayata geçirebilmemiz için öncelikle savunma sanayi imkanlarımızı en üst düzeye çıkarmamız şarttır. Geçtiğimiz yıl bu alanda 5 milyar dolarlık üretim ve 1,6 milyar dolarlık ihracat gücüne erişmemiz önemli olmakla birlikte, henüz hedeflerimizin çok gerisinde olduğumuz bir gerçektir."dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanTuzlaRecep Tayyip Erdoğan
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