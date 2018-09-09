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İnşaatta fıstık kabuğu dönemi

Gaziantep mutfağının en önemli lezzetlerinden Antep fıstığı, kabuklarıyla inşaat duvarlarına estetik katacak.

İnşaatta fıstık kabuğu dönemi

Gaziantep mutfağının en önemli lezzetlerinden Antep fıstığı, kabuklarıyla inşaat duvarlarına estetik katacak.

09 Eylül 2018 Pazar 13:53
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İnşaatta fıstık kabuğu dönemi

Mutfağıyla ünlü Gaziantep'te, yemeklerden tatlılara birçok alanda kullanılan Antep fıstığı, çöpe atılan kabuklarıyla da artık duvarlara farklı bir görünüm kazandıracak.

Dokuz yıl önce Antep fıstığı kabuklarından Atatürk portresi yapan Nilay Gündüz Emek, "Nilayen" adını verdiği sanatıyla fıstık kabuğundan yaptığı arabadan heykele, mutfak eşyalarından gitara kadar pek çok objeyi sanat eserine dönüştürdü.

Yıllar içerisinde yüzlerce eser ortaya koyan Emek, 4 yıl önce testlerine başladığı yeni projesiyle Antep fıstığı kabuklarını duvarlara taşıyacak. İlk denemeyi kendi ofisinde yapan ve başarılı bir sonuç alan Emek, patent başvurusunda da bulundu. Şimdiden metrekare üzerinden teklifler almaya başlayan Emek, patent aldıktan sonra satışa başlayacak.

"1200 eserim bulunuyor"

Nilay Gündüz Emek, yaptığı açıklamada, altı yaşından itibaren atıklarla oyuncaklar ve çeşitli eşyalar yapmaya başladığını belirterek atıkları değerlendirmek ve bunları sanat eserine dönüştürmek amacıyla 15 yıl önce atölye açtığını anlattı.

Bir fıstıkçının "Fıstık kabuklarından Atatürk portresi yapabilir misin?" sorusuyla hikayesinin başladığını aktaran Emek, şöyle devam etti:

"Markalarla çalışıyorum, ürünlerini canlı kataloglar şeklinde tablolara yansıtma yapıyordum. 2009 yılı itibarıyla Atatürk portresinin yer aldığı bu sergiyi yaptıktan sonra fıstık kabuklarıyla değişik çalışmalar ortaya çıktı. Fıstık kabuklarından yapılmış 1200 eserim bulunuyor. Fıstık bize sunulmuş özel bir mahsul. Biz bu mahsulün bugüne kadar her şeyinden faydalanıyoruz. Yaydığı enerji, estetik görüntü, sağlamlık gibi bütün bu şartlar elverişli olduğu için neden böyle bir ürünle devam etmeyelim dedim. Daha iddialı ürünler üzerinde de görebilirsiniz."

"Teklifler alınmaya başlandı"

Antep fıstığının Gaziantep'in madeni olduğunu ifade eden Emek, şunları kaydetti:

"Her yaptığımız çalışma başka fikri doğuruyor. Patent işlemleri bittikten sonra inşaat sektöründe de kendimizi göstereceğiz. İnşaatlara da bu anlamda hem estetik, hem doğallık, hem de geri dönüşümün yer aldığı birçok mesajı vererek kendimizi göstermeyi umut ediyoruz. Her şeyden önemlisi doğallığı ve yaydığı enerji. Biz çalışanlara bu nasıl yansıyorsa kullanan kişilere de aynı şekilde yansımasını gösterecek. Şimdi metrekare üzerinden teklifler alınmaya başlandı. Patent aşaması tamamladıktan sonra satışlarımız başlayacak." 

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepAntep Fıstığı
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