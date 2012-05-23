İnkılap Tarihi dersi kaldırılmayacak

MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin'in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Ortaöğretim Türk Edebiyatı 9. sınıf ders kitabının beş yılık okutma süresinin tamamlandığını belirterek, 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren yeniden hazırlanan ders kitabının kullanıldığını hatırlattı.

Dinçer, kitapta, Arif Nihat Asya'nın ''Bayrak'' adlı şiirindeki, ''Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım/seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım'' mısralarında yer alan ''kuş yuvasını bozma'' sözcük gruplarının ''olumsuz düşünce ve davranışlara neden olacağı ve bunun bayrak, vatan ve millet sevgisini aşağılayan bir şiirde, bu seviyedeki öğrenciler tarafından yanlış anlaşılabileceği'' düşünülerek çıkarıldığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği uyarınca Türk Bayrağı, İstiklal Marşı, Öğrenci Andı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Atatürk resminin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan tüm ders kitaplarında bulunmasının zorunlu olduğunu belirten Dinçer, ilköğretim ve ortaöğretim ''İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'' derslerinin kaldırılması konusunda bakanlığın bir çalışması bulunmadığını bildirdi.



