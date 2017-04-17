İnkarı imkansız bir kazanımdır

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu çok önemli bir başarı, ihmal ve inkarı imkansız bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Halk oylaması sonuçlarını MHP Genel Merkezi'nden takip eden Bahçeli, sonuca ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Türk milleti tarihi nitelikli demokrasi imtihanından alnının akıyla çıkmış, irade ve tercihini sandıkta göstermiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandığı 16 Nisan 2017 halk oylamasının, yüksek bir katılımla, takdir edilecek huzur ve güven ortamında tezahür ettiğini belirtti.

"Yeni bir döneme girilmiştir"

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu çok önemli bir başarı, ihmal ve inkarı imkansız bir kazanımdır. Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti, ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır. Bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasını yürekten diliyorum. Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir."

"Baskılar, Türk milletinin iradesiyle püskürtülmüştür"

"MHP, 16 Nisan 2017'ye kadar üstüne düşen her görevi harfiyen yerine getirmiş, verdiği demokratik sözün ardında kararlı ve omurgalı şekilde durmuştur. " görüşünü paylaşan Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyanın 16 Nisan referandumuna dikkat kesilip hayır tercihinin öne çıkması için yaptığı baskı, şantaj, dayatma, zorlama ve tehditler, Türk milletinin muazzam iradesiyle püskürtülmüştür. Bilinmelidir ki Türkiye milli varlığını ve parlak geleceğini hedef alan çok çetin tehlike ve tuzaklarla dolu nazik bir dönemden geçmektedir. Milli güvenliğimizi doğrudan hedef alan mihraklar komplo ve saldırılarını ağırlaştırarak, sürdürecektir. Üç kanlı terör örgütü PKK/PYD, FETÖ ve İŞİD'le içeride ve dışarıda amansız bir mücadele verilmektedir. Irak ve Suriye'deki tehlikeli gelişmeler, Türkiye için çok ciddi milli güvenlik risklerini beraberinde getirmiştir.

"Önümüzdeki dönemde dayanışma ruhu içerisinde hareket edilmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İŞİD ve PYD ile mücadele için Suriye topraklarındaki askeri harekatında kritik bir aşamaya gelinmiştir. İçeride ve dışarıda karşı karşıya bulunduğumuz milli güvenlik tehditleri, kuşku yok ki çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bunun yanında devlet ve toplum olarak bünyemizi saran FETÖ mikrobu, henüz tamamıyla sökülüp atılamamıştır. Önümüzdeki zor ve hassas dönemde birlik ve dayanışma ruhu içinde hareket edilmesi, herkes için milli bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. 16 Nisan referandumu sonrası siyasi cepheleşmelerin derinleşmesini önlemek, toplumsal huzurun yıkımına yol açacak tutum ve hareketlerden kaçınmak, ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır."

MHP'nin, herkesin vatan sevgisinden beslenen siyasi sorumluluk duygusu ile davranmasını samimiyetle ümit ettiğini ve buna inandığını vurgulayan Bahçeli, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye hepimizindir. Aziz milletimizi aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin ortak görevi olmalıdır. 16 Nisan referandumunun kampanya döneminde kıt imkanlara aldırmadan samimiyetle, inançla ve azimle mücadele ederek ülkemiz için ettiğimiz yemininin gereğini yapan, bunun için çalışan tüm parti teşkilatlarımızı ve dava arkadaşlarımızı kutluyorum. Sandıktan evet oyunun çıkması için mücadele veren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a, iktidar partisi AKP'ye ve elbette bekamız için evet mührünü vuran Türk milletine şükranlarımı sunuyorum."