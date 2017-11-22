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İngiliz turiste taksici kazığı!

Gebze’ye gidiş dönüş 3 bin lira!

İngiliz turiste taksici kazığı!

Gebze’ye gidiş dönüş 3 bin lira!

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:08
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İngiliz turiste taksici kazığı!

İstanbul'da bulunan bir İngiliz firmasının daveti üzerine Londra'dan Türkiye'ye gelen Gary Stimson adlı turist havalimanında taksi ararken Turizm Seyahat acentesine yönlendirildi. Gebze'de bulunan oteline gitmek istediğini söyleyen Stimson'dan acente gidiş dönüş ücreti olarak 3 bin liralık dudak uçuklatan ücret aldı. Dolandırıldığını iddia eden Gary Stimson, seyahat acentesini BİMER'e şikayet etti. Şikayet üzerine Turizm Şirketinin yetkilileri 3 bin liranın içinde dört saatlik boğaz turu, Havalimanı - Gebze ve lüks araç ile transfer ücretininde olduğunun açıklamasını yaptı.

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