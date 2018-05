ING BANK’TAN ANNELER GÜNÜ İÇİN ÇİFTE KUTLAMA

ING Bank, Anneler Günü için bu sene çifte bir kutlamaya imza attı. Banka, Kahramanmaraş’tan İzmir’e, Diyarbakır’dan Balkanlar’a, çalışanlarının annelerinin elinden çıkmış yemekleri “Tadı Damakta Kalan Hikayeler-Kahraman Annelerimizin Tarifleriyle” adıyla kitaplaştırdı. Anne yemeklerinin sadece yemek olmadığı, çocuk gözüyle bayram sofralarında dertleşip sohbet etmeye, pes etmemekten cesarete pek çok anıyı da içinde barındıran birer hikaye olduğu düşüncesinden hareketle hazırlanan kitaba ek olarak Banka, çektiği filmle de tüm Türkiye’deki annelerin Anneler Günü’nü kutladı. ING Bank çalışanlarının annelerinin yer aldığı filmiyle “Anneler çocukları için ne yapmaz” diyen Banka, evlatları için yaptıkları ve yapmadıklarıyla her annenin çocuğunun gözünde bir kahraman olduğu mesajını verdi.

Çekimleri İstanbul ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen filmde, çalışanların anneleri evlatlarını okutmak ve iş hayatına kazandırmak için yaptıkları fedakarlıkları kadar, onların önünde engel olarak durmamak için erken evlendirmemek, baskı yapmamak gibi “yapmadıklarını” vurguladı. Film böylece; annelerin, yaptıkları kadar, yapmadıklarıyla da kahraman olduğu mesajını verdi.

74 ING Bank çalışanı hikayesini paylaştı

“Tadı Damakta Kalan Hikayeler” kitabında da 74 ING Bank çalışanının annelerinin elinden çıkmış yemek tarifleri derlendi. Kitapta, tariflere anıların eşlik ettiğini söyleyen ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, şöyle konuştu: “En uzaktayken, en zor durumdayken ya da en mutluyken yanımızda olmalarını dilediğimiz annelerimiz için, Anneler Günü’nü bu yıl bambaşka bir şekilde kutlayalım istedik. ING Bank çalışanları arasından dileyenler bize, annelerinin tariflerini, onlara ne hatırlattığının hikâyesiyle birlikte gönderdi. Bu kitapla annelerimize, eskilerin kokusunu, tadını, o zamanların neşesini, bizim için o günlerin ne ifade ettiğini anlattık. Çalışanlarımızın annelerinin yer aldığı filmimizle ise her annenin çocuğu için nelere katlandığını anlatabilmek, emekleri için teşekkür etmek ve bizler için birer kahraman olduklarını söyleyebilmek istedik.”

Anneler çocuklarıyla Genel Müdürlük’te bir araya geldi

Hazırlanan yemek kitabı, annelerin davetli olduğu ve ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikle, tüm çalışanlara hediye edildi. Etkinlik için genel müdürlük binası, unutulmayan anne sözleriyle donatıldı. Anneler, kitapta yer alan tariflerini ING Bank’ta görev yapan çocuklarıyla ve bankanın üst düzey yöneticileriyle birlikte tattılar, ilk ağızdan hikâyelerini paylaştılar. Etkinlikte, Genel Müdürlük’te tüm çalışanlara annelerin tariflerinden hazırlanan yemekler servis edildi.

ING Bank Türkiye Hakkında:

ING Bank Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. Türkiye’de yaklaşık 260 şubesi ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program 7 ilde, 236 okulda, 800 öğretmene ve 29.000’i aşkın öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.

NG Grubu Hakkında:

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS),Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında“lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksinde dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır.