İNEGÖL ARTVİN GÜNLERİNDE TANITILIYOR

Bursa, Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Artvin Tanıtım Günleri” start aldı. Açılışını Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun yaptığı tanıtım günlerinde, İnegöl Belediyesi de şehri tanıtan bir stantla yer alıyor.

İnegöl Belediyesi’nin de şehrimizin turizm değeri taşıyan Oylat Kaplıcaları ve DOSTUM başta olmak üzere ilçemizin değerlerini görücüye çıkardığı bir stantla yer aldığı Artvin Tanıtım Günlerinin açılışına, protokolün ilgisi de yoğun oldu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve ilçe Belediye Başkanlarının da katıldığı açılış töreninde, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’da hazır bulundu.

AÇILIŞI YAPIP STANTLARI GEZDİLER

Bayrak alanında düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti’nin iktidara geldiği günden itibaren devlet ve millet kaynaşmasını sağladığını söyledi. Protokol konuşmalarıyla başlayan açılış, ardından kurdele kesimi ile devam etti. Açılış kurdelesini kesen Çavuşoğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte stantları da gezdi.

ŞEHRİMİZİ TANITMANIN GAYRETİNİ GÖSTERİYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçemizin temsil edildiği stantta bir süre konuklarını ağırladı. İnegöl’ün değerlerinin tanıtıldığı etkinliğe ilişkin bir açıklama da yapan Başkan Taban, “İnegöl sanayisi, tarımı, köftesi ve kaplıcalarıyla öne çıkan bir şehirken, bugün turizmi de konuşur ve bu alanda adım atar hale geldik. Allah vergisi doğasıyla, şifalı sularıyla, doğa turizmine uygun alanlarıyla İnegöl’ü turist olarak gelecek misafirlerimize hazırlarken, bir yandan da bu tür etkinliklerde şehrimizi tanıtmanın gayretini gösteriyoruz. İnşallah Artvin Tanıtım Günleri de İnegöl’ün farklı özelliklerinin ülke sathında duyurulması adına fayda sağlayacaktır” dedi.

Haber: MUSTAFA YILDIZ