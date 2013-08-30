İncirlik'te askeri hareketlilik arttı

ADANA



Adana merkez Sarıçam ilçesi İncirlik bölgesindeki 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan 4 F-16 savaş uçağı, 1 askeri helikopter ve 3 kargo uçağı kalktı.



Bir sivil uçak ve daha önce havalananlardan farklı bir kargo uçağının iniş yaptığı üsse, akşam saatlerinde 1 askeri helikopterle 2 F-16 uçağı daha indi.



Farklı kargo uçağı ile sivil uçağın havalandığı üssün içinde de bazı askeri araçlarda hareketlilik görüldü.



Bu arada, İncirlik'teki hareketliliği, üs yakınındaki iş yerlerinin damından görüntüleyen gazeteciler, tahta parçaları ve bez kullanarak oluşturdukları gölgelikle güneşten korunmaya çalıştı.



10. Tanker Üs Komutanlığı'nda, Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine ocak ayında Hollanda'dan getirilerek konuşlandırılan patriot hava savunma sistemi de bulunuyor.





AA