'İnanan insandan büyük silah, güç yoktur'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz'dan bu yana demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti. Demokrasiye sahip çıkan halka teşekkür eden Yılmaz, "Bir destan yazdınız, böyle bir destan dünyada yazılmadı. İşte bu destan milli iradeye sahip çıkma destanı." diye konuştu.

Milletin iradesine, kendi seçtikleri vasıtasıyla sahip çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde akşam saatleri itibarıyla milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan alçak bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi ordumuz içinde de örgütlenmiş paralelci cunta tarafından gerçekleştirilen bu hain kalkışmaya hak ettiği cevabı önce aziz milletimiz verdi, bundan sonra da Türk yargısı, Türk adaleti verecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Bu menfur girişim karşısında duran Cumhurbaşkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere hükümete, güvenlik güçlerine ve halka içtenlikle teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Darbeci ihanet odaklarına yönelik olarak ortaya konulan bu demokratik duyarlılığı ve cesareti her türlü takdirin üstünde görüyoruz. Bu sayede ülkemizin yarınlarına olan umudu artmaktadır. Şüphesiz ki ülkemizin ileri demokrasiye ve gerçek bir hukuk devletine ulaşma yolundaki azim ve kararlılığı artarak devam edecektir. Bu süreçte başta paralel devlet yapılanması olmak üzere her türlü vesayet ve terör odağına yönelik haklı mücadelemiz başarıyla sonuçlanacaktır, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde başlayan menfur darbe teşebbüsü sonucunda hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine erişen tüm güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum."

"İnanan insandan büyük silah yoktur"

Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Size ait olan tankınızı, topunuzu ve uçaklarınızı ihanet şebekeleri ele geçirdi, gasbetti, namluları size doğrulttu, ateş etti. Onlara karşı siz yüreklerinizle ve yumruklarınızla mücadele ettiniz ve kazandınız. Şunu gösterdiniz, iman dolu yürek tanktan da toptan da silahtan da büyüktür. İnanan insandan büyük silah, güç yoktur. Siz haklıydınız, hak yolunun yolcularının kaybettikleri görülmedi. Hak yolunda yürümekte Cenab-ı Allah 79 milyonu sabit kılsın. Ne mutlu bizlere bu milletin bir ferdiyiz, gönlümüzle, dilimizle, kanımızla, mizacımızla bu milletin bir ferdiyiz. Dünyada ve ahirette ebediyen kardeşiz. Allah bizleri bugün topladığı gibi yarın da kıyamette peygamber efendimizin sancağı altında toplasın. İnanıyorum ki inşallah orada da toplanacak çünkü doğru yoldayız ve doğru yolda ilerliyoruz. Bu millet çok darbe gördü ve bu millet çok acı çekti ancak bu masum, mağdur ve mazlum millet, 15 Temmuz darbesi gibi ilkesiz ve değer yargılarına uzak bir darbe görmedi. "

"Çoğu gitti azı kaldı"

Yılmaz, bu milletin vatan için, bayrak için can vereceğini 15 Temmuz'da bir kez dehe gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir daha olsa, birinci etabınızda da gösterecek, ikinci etabınızda da üçüncü etabınızda da gösterecek. Neyle gelirseniz gelin, kaç etabınız olursa olsun hepsinde de bu millet, bu vatanın, bu bayrağın sahibi olduğunu bu milletin, bu devletin sahibi olduğunu gösterdi ve bundan sonra da gösterecektir. Bir haftadan beri nöbettesiniz, işinizi ihmal etmeden vatan nöbetini yerine getiriyorsunuz. Askerlik bir vatan ödevi ama bilin ki bu demokrasi nöbeti de askerlik kadar kutsal. Çoğu gitti azı kaldı. İnşallah aydınlık, demokratik günlere, kalkınmış günlere, bu şanlı bayrağın çok daha gür dalgalandığı, çok daha gururla, onurla dalgalandığı günlere hep beraber erişeceğiz. Biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız vatandaşlarımıza diyecek ki 'teşekkür ediyoruz, Allah yüzümüzü ak eylesin, şimdi artık evlerinize çekilebilirsiniz.' Onu bekleyeceğiz ve biz de çekileceğiz."