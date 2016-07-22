'İmanlı yüreğinizle onları püskürttünüz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından vatandaşlara seslenerek, "Size karşı uçakları havalandırdılar, tankları yürüttüler, helikopterleri uçurdular fakat sizler halkın gücü olarak bütün bu teknolojik imkanları, bu teknolojik gücü durdurdunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından ilk cuma namazını, darbecilerin uçaklarla bombaladığı Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından halka hitap eden Erdoğan, "15 Temmuz biliyorsunuz, askeri kılığa, asker elbiselerini giymek suretiyle haince, terörist bir eylemin olduğu geceydi. O günden bugüne bir hafta geçti. Fakat sizler bir duruş sergilediniz. Millet olarak sizlere Marmaris'ten bir çağrı yaptım, meydanlara yürüyelim dedim ve sizler o andan itibaren meydanlara yürüdünüz. Size karşı uçakları havalandırdılar, helikopterleri uçurdular fakat sizler, halkın gücü olarak bütün bu teknolojik imkanları, bu teknolojik gücü durdurdunuz. Çünkü 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür.' Onlar paslı yüreklerle yürüdüler ama sizler, o imanlı yüreğinizle onların karşısında durdunuz ve onları geri püskürttünüz. Rabbim sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Diyorum ki bu yürüyüşünüz inşallah sizlere son duyuruyu yapacağımız ana kadar devam etmeli." diyen Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." şeklinde konuştu.

"Biz sadece rükuda eğiliriz, Allah'ın huzurunda"

Vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle." şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiç endişeniz olmasın. Biz sadece rükuda eğiliriz, Allah'ın huzurunda. Kula kulluk yok. Kula kul olanlar Pensilvanya'da ve hala utanmadan, sıkılmadan bu millete oradan hakaret edecek kadar seviyesiz bir tip. Bu saygısız, bu utanmaz, bu seviyesiz tiplere benim milletim, bu dik duruşuyla cevabını verdi. Bu dayanışmamız devam edecek, bu duruşumuz devam edecek. Diyorum ki safları sık tutun. Allah'ın izniyle milletimi parçalayamayacaklar. Zafer şüphesiz ki inananlarındır. Hiç şüpheniz olmasın.

Ülkemin 81 vilayetinde bu yürüyüşü devam ettiren vatandaşlarıma, şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu millet yüce bir millet, güçlü bir millet ve bunu burada da gösterdi. Allah bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Dik duruyoruz, dikleşmiyoruz ve sadece Hakkın huzurunda eğiliyoruz. Allah yar, yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında vatandaşlar, "İdam isteriz", "İşte ordu, işte komutan" şeklinde slogan attı.