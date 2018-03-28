İmamlara işaret dili eğitimi

Adıyaman'da imamlara yönelik işaret dili kursu düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan 12 imam, işaret dilini öğrenerek işitme engelli cemaate yardımcı olmayı hedefliyor.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, müftülük olarak toplumun her kesimine dini anlatmak istediklerini söyledi.

Görme ve işitme engelli vatandaşların da toplumun bir parçası olduğunu hatırlatan Öztürkçü, "Engelli vatandaşlarımıza anlayabilecekleri şekilde dini, ibadeti ve iyiliği anlatmak gerekir. Dolayısıyla cuma günleri camiye gelip hutbe dinleyen ama okunan hutbeyi anlayamayan, işitmeyen kardeşlerimize, işaret diliyle hutbeyi anlatmak için personelimizden 12 kişiyi Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kursa gönderdik. Yaklaşık iki aydır personelimiz kurs görüyor. İlk aşamamız engelli kardeşlerimize hutbeyi anlatmak. İleride de Kur'an kursları açıp işitme engelli kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim öğreteceğiz." diye konuştu.

İl Müftülüğünde görevli Engelli Hizmetleri Koordinatörü Ali Çelik de camilere işitme, görme ve bedensel engelli vatandaşların da geldiğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir hizmet verebilmek için işaret dili kursunu açtık. Bu kurslarımız devam edecek. Kurs sonunda personelimiz camilerinde hutbe çevirisi yapabilecekler. Ayrıca Kur'an kursu öğretici arkadaşlarımız da işitme engelli kardeşlerimize bu hizmeti sunacak." ifadelerini kullandı.