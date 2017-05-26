İmamın sela okumasını engelleyen sanıklara 13 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde, Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesindeki Merkez Camisi imamına sela okutturmadıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 9 sanıktan ikisine 13 yıl 5'er ay hapis cezası verildi. Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Etem Ulutaş, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklara son sözlerini soran mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Etem Ulutaş ile kayınbiraderi olan tutuksuz sanık Emre Kekeç'e camiye girip sela okuyan imamı zorla ve bıçakla susturdukları gerekçesiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Kamu görevlisine, görevinden dolayı hakaret suçundan da 11 ay 20 gün hapis cezası verilen sanıklar, toplam 13 yıl 5 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 7 sanığın ise beraatine karar verildi.