'İmam hatiplilerin askeri okula girememesi FETÖ'nün ürünü'

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "İmam hatiplilerin halen askeri okullara giremiyor olması, anormal dönemlerin, FETÖve iş birlikçilerinin bir ürünüdür." dedi.

Öksüz, yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin bertaraf edilmesiyle Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğünü söyledi.

İmam hatip okullarına değinen Öksüz, yıllardır üzerinde fırtınalar koparılan imam hatip okullarının, ülkesi, milleti ve hatta tüm insanlığın huzuru için çalışan, motivasyonu en yüksek nesiller yetiştiren okullar olduğunu vurguladı.

Öksüz, şunları söyledi:

"Okullarımızın ve mezunlarımızın geçmişine bakıldığında, üzerinde oynanan bunca oyuna rağmen, tüm engellemelere ve ötekileştirme gayretlerine rağmen ülkemizde ve yeryüzünde fesat çıkaran insanlar olmamışlardır. Ülkemizde son dönemde yaşanılan Gezi olayları, 17 ve 25 Aralık darbe girişimleri incelendiğinde imam hatiplilerin değeri, sağduyusu, milli ve manevi değerlere sadakati daha net anlaşılacaktır. Çünkü özellikle 28 Şubat gibi dönemlerde İmam Hatipliler, Gezi gençliğinin verdiği refleksi vermemiş, sükunet, asalet ve vakar içerisinde hak mücadelesini sürdürmüşler, ülkeyi savaş alanına çevirmemişler, sokakları ateşe vermemişlerdir."

İmam hatipli bir liderin "muhtar bile olamaz" denilen bir ülkede başbakan, cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Öksüz, devletin tüm kademelerinde ehliyet ve liyakat ölçüsünde imam hatip mezunlarının hak ettiği hizmet verebilir noktaya geldiğini dile getirdi.

Öksüz, 28 Şubat'ta imam hatip okulları kapanırken, FETÖ mensuplarının "İmam hatipler kapatılırsa bizim okullarımız var." dediğini belirterek, "Kendi tüm okullarının anahtarını zamanın darbecilerine teslim etmek için hazır olduğunu beyan eden FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi, imam hatiplilerin askeri okullara girebilmesi için önemli bir gerekçe olarak görülmelidir." diye konuştu.

"İmam hatiplilerden Cumhurbaşkanı çıktıysa teymenler de çıkabilmeli"

İmam hatiplilere uygulanan bu engelin bir an önce kaldırılması, askeriyenin tüm alanlarında hizmet edebilir hale gelmesinin aynı zamanda yeni Türkiye'nin normalleşmeye dair atacağı en güzel adımlardan birisi daha olacağını ifade eden Öksüz, "Nasıl fen, Anadolu, öğretmen veya diğer okullarda okuyan öğrenciler bu vatanın evlatlarıysa askeri okullarda ve imam hatip okullarında okuyan gençler de bu vatanın evladı, onların ebeveynleri de bu milletin en güzide fertlerindendir. Bu bağlamda askeri okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmasının doğru bir karar olacağını düşünüyorum. İmam hatip okullarında okuyan nesilden nasıl hakim, savcı, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı çıktıysa teğmenler, yüzbaşılar, binbaşılar ve generaller de çıkabilmelidir." şeklinde konuştu.