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İmam hatiplilere 'militan' hakaretine ağır ceza

RTÜK, imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere "militan", "Atatürk düşmanı" gibi hakaretlerin sarf edildiği "18 Dakika" adlı programdaki yorumlar nedeniyle Tele 1 TV'ye en üst orandan idari para cezası verdi.

İmam hatiplilere 'militan' hakaretine ağır ceza

RTÜK, imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere "militan", "Atatürk düşmanı" gibi hakaretlerin sarf edildiği "18 Dakika" adlı programdaki yorumlar nedeniyle Tele 1 TV'ye en üst orandan idari para cezası verdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:58
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İmam hatiplilere 'militan' hakaretine ağır ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere "militan", "Atatürk düşmanı" gibi hakaretlerin sarf edildiği "18 Dakika" adlı programdaki yorumlar nedeniyle Tele 1 TV'ye en üst orandan idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında, imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere hakaretlerin sarf edildiği bir yayın ile çeşitli TV kanallarında sağlık beyanıyla ürün satışı, izleyiciyi yanıltıcı reklam yapılmasına yönelik yayınlar ele alındı.

Bu kapsamda, Tele 1 TV'de yayımlanan "18 Dakika" adlı programda, yorumcuların imam hatip öğrencileri için "militan" ve "Atatürk düşmanı" gibi yorumları bulunduğunu tespit eden Üst Kurul, söz konusu ifadeler nedeniyle kanala en üst orandan idari para cezası uyguladı.

Ceza, radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetlerini düzenleyen 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesindeki "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlali sebebiyle verildi.

Cezayı yerine getirmeyen kanala lisans iptali

RTÜK ayrıca sağlık beyanıyla ürün satışı yaptığı için daha önce uygulanan "program durdurma" cezasını yerine getirmeyen Kanal T isimli kanalın yayın lisansını iptal etti. Aynı televizyon "Junkyard Dog" isimli filmde yer alan yoğun şiddet sahneleri sebebiyle de tavandan idari para cezasına çarptırıldı.

Kanal S'ye ise sağlık beyanıyla ürün satışı yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulandı.

1 An TV ise fal ve astroloji programlarında izleyicileri fal ve batıl inançlar yoluyla istismar ettiği gerekçesiyle en yüksek orandan idari para cezası aldı.

Sahte cep telefonu reklamı yapmışlar

Mega Müzik isimli yayın kuruluşu da yayınladığı sahte cep telefonu reklamları nedeniyle RTÜK'ün yaptırımına uğradı. Kanala izleyiciyi yanıltan reklamlarından dolayı üst sınırdan idari para cezası kesildi.

Üst Kurul, yayınlarında 24 saat boyuncu akan yazılarla duyuru yayınlayan MGC TV'ye reklam süresini ihlal ettiği, Teve 2'ye "2. Sayfa" isimli programda magazin kastını aşan, özel hayata müdahale anlamı taşıyan ifadelere yer verdiği için idari para cezası uyguladı.

Öte yandan FOX TV, "4N 1K İlk Aşk" adlı dizide yapılan ürün yerleştirme uygulamasında, ürüne aşırı vurgu yapılması sebebiyle idari para cezası alırken, reklam süresini aştığı için daha önce defalarca idari para cezası uygulanan Doğu TV'ye aynı ihlale devam etmesi sebebiyle 10 gün yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RTÜKİmam HatiplilerMilitan
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