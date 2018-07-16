İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı

Alınan bilgiye göre, bir gösteri için Antalya'da bulunan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, otelde hazırlık yaparken eline aldığı kobra yılanının kurbanı oldu.

Yılan tarafından elinden ısırılan Ghafouri, asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koluna tampon yaparak zehrin vücuduna yayılmasını engellemeye çalışan Ghafouri, tedavi altına alındı.

Ghafouri'nin sağlığına kavuşabilmesi için panzehirin 24 saat içinde vücuduna enjekte edilmesi gerektiği ileri sürüldü. Panzehirin temini için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hastane yetkililerinin, Aref Ghafouri'nin sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.