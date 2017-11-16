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İlkokul çağındaki Suriyelilerin tamamı eğitime kazandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığının, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilkokul çağındaki 308 bin 637 öğrencinin tamamı eğitime kazandırıldı.

İlkokul çağındaki Suriyelilerin tamamı eğitime kazandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığının, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilkokul çağındaki 308 bin 637 öğrencinin tamamı eğitime kazandırıldı.

16 Kasım 2017 Perşembe 12:07
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İlkokul çağındaki Suriyelilerin tamamı eğitime kazandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) geçici koruma altındaki Suriyelileryönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilkokul çağındaki 308 bin 637 öğrencinin tamamı eğitime kazandırıldı

Başta Suriyeliler olmak üzere farklı ülkelerden 3 milyonu aşkın sığınmacıyı 2011'den beri misafir eden Türkiye, sığınmacıların başta barınma, güvenlik, sağlık, gıda ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Suriye'deki krizin başlangıcından itibaren kademeli olarak kamplar kuran Türkiye, Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumunda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, kitlesel göç akımının başladığı ilk günden itibaren Suriyeli çocukların Türkiye'de eğitim almalarına yönelik eğitim fırsatlarını artıran politikalar izliyor.

Bu kapsamda, bakanlık geçici koruma altında bulunan 5. ve 9. sınıf öğrencilerini resmi okullara yönlendirdi. Ara sınıf öğrencileri de yoğun Türkçe eğitimine tabi tutularak bir üst sınıfta resmi okullara kaydedildi.

Okullaşmada hedef yüzde 65

Türkiye'de toplam 492 bin 544 Suriyeli öğrencinin eğitime erişimi sağlandı. Bu sayı eğitim çağındaki Suriyeli öğrencilerin yüzde 59'unu oluşturuyor. Bakanlık ilkokul çağındaki Suriyeli öğrencilerin tamamını oluşturan 308 bin 637 öğrenciyi eğitime kazandırdı.

Suriyeli çocuklardan anaokul çağındaki 82 bin 866'sından 25 bin 761'i, ortaokul çağındaki 232 bin 515'inden 106 bin 257'si, lise çağındaki 213 bin 231'inden 51 bin 889'u okullu olurken, toplamda 833 bin 39 çocuktan 492 bin 544'ü eğitime kazandırıldı.

Suriyeli öğrencilerin okullaşma oranlarının en yüksek eğitim kademesinin ilkokul, en az ise ortaöğretim kademesi olduğu belirlendi. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okullaşma oranının yüzde 65'e ulaşması hedeflenirken geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitime erişimlerinin arttırılması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

AA

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Suriyelilerİlkokul çağındaki SuriyelilerEğitime KazandırıldıMEB
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