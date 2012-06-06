İlker Başbuğ kitabını bitirdi

Terör örgüt yöneticiliğinden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, '20. Yüzyılın En Büyük Lideri: Mustafa Kemal' adlı kitabını bitirdi.

Başbuğ'un dışarıda yazmaya başladığı ve Silivri Cezaevi’nde tamamladığı kitabı, yarın Remzi Kitabevi’nden piyasaya çıkacak.

Başbuğ'un “Ne biyografi, ne de tarih kitabı” dediği kitapta, Atatürk’ün, “Düşmanlarımız önce subayları öldürür” sözü de yer alıyor.

Mustafa Kemal’in Kürt meselesine bakışı ve idari özerklik önerisinden, Ermeni tehciri sırasında suç işledikleri iddiasıyla tutuklanan İttihatçıları ziyaretine kadar pek çok ilginç detayın bulunduğu kitap, Mustafa Kemal’in doğum tarihi 1881 ile Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılları arasını kapsıyor.

Kitapta, Atatürk’ün nasıl bir lider olduğu, “Çocukluk dönemi, Askeri okul dönemi, Çanakkale Savaşı öncesi askeri görevler, Çanakkale Savaşı, diğer cephelerde mücadele, İstanbul’da geçen 6 ay, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyete Doğru” başlıkları altında inceleniyor.

Kitapta, “Türkiye’de tarihin iki mucizesi gerçekleşmiştir. Birincisi bilgi çağının öncesinde akıl ve bilgiye inanarak bunlardan beslenen Mustafa Kemal Atatürk’ün doğuşu, ikincisi ise Atatürk’ün laik, demokratik ve uygar bir ulusun yaratılmasını emsalsiz bir dehayla gerçekleştirmiş olmasıdır” diyen Başbuğ'un “Terör Örgütlerinin Sonu” adlı kitabı, cezaevine girmeden kısa süre önce yayımlanmıştı.







Son Güncelleme: 06.06.2012 01:36