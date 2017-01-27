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İlk yerli baz istasyonu için tarih belli oldu
İlk yerli baz istasyonu için...

İlk yerli baz istasyonu için tarih belli oldu

ASELSAN'ın öncülüğünde geliştirilen LTE-Advanced Makrocell Baz İstasyonu (ULAK), mart sonunda kullanılmaya başlanacak.

İlk yerli baz istasyonu için tarih belli oldu

ASELSAN'ın öncülüğünde geliştirilen LTE-Advanced Makrocell Baz İstasyonu (ULAK), mart sonunda kullanılmaya başlanacak.

27 Ocak 2017 Cuma 11:43
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İlk yerli baz istasyonu için tarih belli oldu

ANKARA

ULAK Projesi kapsamında ASELSAN'ın öncülüğünde geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu, mart sonunda kullanılmaya başlanacak.

AA muhabirinin ASELSAN yetkililerinden aldığı bilgiye göre, LTE-Advanced Makrocell Baz İstasyonu (ULAK), saha testlerinin ardından mart sonunda "canlı şebeke"ye bağlanacak.

4,5G teknolojisinin ihtiyaç duyduğu teknoloji ve standartları karşılayacak şekilde ULAK Projesi kapsamında geliştirilen baz istasyonu, Türkiye’de 4,5G’nin milli imkan ve kaynaklarla hayata geçirilmesine katkıda bulunacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından desteklenen ULAK Projesi, ticari mobil iletişim ağları, kamu güvenliği ağları, acil haberleşme ağları ve askeri haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere milli bir 4,5G makro baz istasyonu üretmek amacıyla hayata geçirildi ve fiili olarak 23 Mayıs 2013'te başladı. ULAK Projesi, Türkiye ve bölge ülkelerinin güncel ve ileriye yönelik mobil iletişim altyapı ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak açısından öncül bir proje olarak kabul ediliyor. 4,5G’de yerli telekom ürünlerinin kullanım oranı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan şartnamede, ilk yıl için yüzde 30, ikinci yıl için yüzde 40, üçüncü yıl için yüzde 45 olarak belirlenmişti.

Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK için Turkcell'de test çalışmaları tamamlandı. Türk Telekom ve Vodafone'da ise test çalışmalarının yüzde 80'i bitirildi. Operatörlerin talebi üzerine ULAK'ın saha testlerinin yapılması amacıyla her bir operatöre 3'er saha tahsis edildi.

ULAK, saha testlerinin ardından mart ayı sonunda kullanılmaya başlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yerli Baz IstasyonuASELSAN
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