Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97890
ALTIN
145.262
DOLAR
3.5738
STERLIN
4.6027
EURO
4.0124
Sanayide istihdam azaldı
Sanayide istihdam azaldı
Ticari taksilere denetim
Ticari taksilere denetim
Ayçiçekleri "strese" girdi
Ayçiçekleri "strese" girdi
"Yedincilik hedefine ulaştık"
"Yedincilik hedefine ulaştık"
İbrahim Erkal’ın son röportajı!
İbrahim Erkal’ın son röportajı!

İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün

Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.

İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün

Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.

26 Mayıs 2017 Cuma 10:36
23 Okunma
İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün

Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.

Yarın tutulacak oruç için bu gece tüm Müslümanlar ilk sahura kalkacak.

Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak.

Astronomik hesaplarla belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre, ülkede iftar sofrasına en geç Edirne'de yaşayanlar oturacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, ramazanın ilk günü Hakkari'de imsak saat 02.58'te, iftar ise 19.25'te gerçekleşecek. Edirne'de ise saat 03.41'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.45'te açılacak.

Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 80 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak.

Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek. 

En uzun oruç İskandinav ülkelerinde

İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan ayı boyunca en uzun orucu tutacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiyesine göre, yaz gün dönümünün yaşanacağı, aynı zamanda en uzun gün olan 21 Haziran'da, İsveç'in Kiruna, Norveç'in Tromso ve İzlanda'nın Reykjavik şehrinde, 22 saat oruç tutulacak. Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki'de oruç süresi 20 saati bulacak.

Ramazanın ilk günü yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, ramazanın ilk günü yurdun büyük bölümünde yağış öngörülüyor.

Trakya, Ege, Akdeniz'in batı bölümü, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık; Ankara ve İstanbul'da 20, Edirne ve Antalya'da 24, İzmir'de 25 derece ölçülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yer yer sağanak beklenirken, bazı illerde termometreler 30 derece ve üzerini gösterecek.

Ramazanın ilk günü hava sıcaklığının Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır'da 30, Batman'da 32 derece olması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
RamazanTeravihSahurIlk Sahur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması talebi
FETÖ elebaşı Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması talebi
Çukurca'da terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı
Çukurca'da terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı
Genelkurmay çatı davasında beşinci celse başladı
Genelkurmay çatı davasında beşinci celse başladı
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında
Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında
Yeni Nesil Erkek Oyuncular
Yeni Nesil Erkek Oyuncular

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ