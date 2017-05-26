İlk teravih bu akşam kılınacak

Onbir ayın sultanı ramazan, bu gece kılınacak ilk teravih namazı ile başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2017 dini takvimine göre, ramazan ayının habercisi olan üç aylar 29 Mart'ta başladı.

Bu akşam ilk teravih namazını kılacak, gece de ilk sahur heyecanını yaşayacak İslam alemi, yarın da ilk iftarla ramazan coşkusunu yaşayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca astronomik hesaplamalarla belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre, Türkiye'de ramazanın ilk iftarı yarın saat 19.25'te Hakkari'de yapılacak, orucu en geç Edirneliler saat 20.45'te açacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ramazan ayına özel hazırlanan "https://ramazan.diyanet.gov.tr" adresindeki "imsakiye" kategorisinden tüm illerin imsak ve iftar vakitlerine ulaşılabilecek. İnternet sayfasında aynı zamanda hutbeler, vaazlar, ramazana özel videolar ve materyaller de yer alacak.

"On bir ayın sultanı", 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak son iftarla uğurlanacak. Müslümanlar 25-27 Haziran tarihlerinde ise Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayacak.

"Peygamberimizin uygulamasına göre orucumuzu tutalım"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Cenksu Üçer, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in uygulamarına göre Müslümanların oruç ibadetini yerine getirmesi gerektiğini dile getirerek, "Peygamberimiz nasıl ramazan geçirdiyse ona dönük gayretimizin olması lazım. O açıdan baktığımızda bu akşam teravih ile başlayacağız.Teravih namazları Peygamberimizin bizzat kıldığı namazlardır. Halkımızın teravih namazına ve camilere teveccühü, Peygamberimizin bu uygulamalarının bugüne taşındığını gösteriyor." dedi.

Sahurda mutlaka kalkılması gerektiğini ifade eden Üçer, bunun hem tıbbi hem de manevi açıdan gerekli olduğunu, bereketinden faydalanılmasının önem taşıdığını söyledi.

Herhangi bir engeli olmayanların oruçlarını tutması gerektiğini kaydeden Üçer, "Oruç ibadeti herhangi bir gösterişin, riyanın içerisine girmediği, sadece Allah'a inancımızı kuvvetlendiren, Allah ile ilişkilerimizi canlı tutan bir unsur." diye konuştu.

İftarda israfa kaçılmamasını isteyen Üçer, beslenme uzmanlarının uyarılarının da dikkate alınması tavsiyesinde bulundu.

Ramazanın aynı zamanda "Kur'an ayı" olduğunu vurgulayan Üçer, "Kur'an mukabeleleri, Cebrail Aleyhisselam ile Peygamber Efendimizin vahyi birbirlerine teyit ettirme, sağlamasını yapma ameliyesinin bir sembolüdür. Onun için o geleneğimizi de devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Zekat ve sadakaların önemine de değinen Üçer, sahur ve iftarlarda paylaşmanın mutluluğunun yaşanması tavsiyesini dile getirdi.