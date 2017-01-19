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İlk milli fırkateynin yapımına başlandı

İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan "İstanbul Fırkateyni"nin ilk kaynağı yapıldı.

İlk milli fırkateynin yapımına başlandı

İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan "İstanbul Fırkateyni"nin ilk kaynağı yapıldı.

19 Ocak 2017 Perşembe 16:09
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İlk milli fırkateynin yapımına başlandı

Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafından tasarımı yapılan, İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan "İstanbul Fırkateyni"nin ilk kaynağı, Milli Savunma Bakanı Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu tarafından yapıldı.

Tasarımı Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yapılan, İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan "İstanbul Fırkateyni"nin ilk kaynağı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapıldı.

Bakan Işık, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen, "İstanbul Fırkateyni İnşa Başlangıç Töreni"ndeki konuşmasında, donanmaya milli imkanlarla yeni gemiler kazandırmanın gururunun yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini vurgulayan Işık, "Üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanmaya sahip olması, hükümet olarak en temel önceliklerimizdendir. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devleti’nin donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır.' sözleriyle bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiştir." dedi.

Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya milli savaş gemileri kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, ilk milli savaş korveti Heybeliada'nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada'nın 3 yıldır denizlerdeki görevini başarıyla icra ettiğini ve donanmanın harekat ihtiyaçlarına önemli katkı sağladığını anlattı.

MİLGEM projesinde yüzde 65'in üzerinde yerli katkı oranı sağlandığını, 50'nin üzerine yerli kurum, kuruluş ve firmanın katılımıyla gemilerin inşası ve donatımının gerçekleştirildiğini kaydeden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen birçok sistem ve ekipmanın bahriyemiz tarafından memnuniyetle kullanılması, bizi ayrıca gururlandırıyor. Geçmişte arzu ettiğimiz gemileri, uçakları, araç-gereçleri paramızla dahi almakta zorlandığımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Savunma sanayimizin diğer unsurları gibi gemilerimizi, denizaltılarımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı kendi tasarımımız ve üretimimiz olarak, ülkemizde tedarik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz halihazırda dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya, karasularımızın ve sahillerimizin önemini daha da arttırmakta olup, bölgede yaşanan sorunlar milli savunmaya gösterdiğimiz önem ve çabanın ne denli yerinde olduğunu gözler önüne sermektedir."

"Savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak üretme gayreti içindeyiz"

Milli Savunma Bakanı Işık, su üstü askeri gemi ihtiyaçlarının tamamının yurt içi tersaneleriyle karşılandığını, gelinen aşama itibarıyla Tuzla'daki 7 özel tersanede ve bakanlığa bağlı tersanelerde yürütülen askeri gemi inşaat projelerinin bütçesel büyüklüğünün 5,5 milyar doları aştığını, askeri gemi inşaat sektöründe orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan fırkateyn, hücumbot, destek gemileri ve süratli bot sınıflarına yönelik projelerle meblağın 12 milyar dolar seviyesine ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Bakan Işık, "Halihazırda çeşitli kara, hava platformları ve su üstü gemilerin tamamını yerli olarak üretebilen savunma sanayimizin, yürütülen kararlı strateji ve politikalar sayesinde orta ve uzun vadede denizaltından uzay platformlarına kadar, ülkemizin savunma ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayabilir düzeye ulaşacağına inancım tamdır." diye konuştu.

MİLGEM projesinin 5. gemisi "İstanbul"un inşa edilen ilk 4 gemiden edinilen tecrübeler, teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak harekat manevra fonksiyonlarının geliştirileceği, hava savunma kabiliyetinin arttırılacağı ve geliştirilen milli silah sistemlerinin entegre edileceği modern fırkateynlerin 4 adedinin birincisi olduğuna işaret eden Işık, şöyle konuştu:

"Geminin üzerindeki savaş sistemleri artık geminin maliyetinden çok daha fazla bir meblağ tutuyor. Bu savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak üretme gayreti içindeyiz. Büyük mesafeler aldık. Artık Türkiye, elektronik harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz, bu gemiyle ilgili tüm savaş ve silah sistemleri ve silah sistemlerinin işletimini de yerli imkanlarla yapıyoruz."

Törende Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile 2007'de mayın patlaması sonucu terör gazisi olan er Ahmet Kayaoğlu ve 1994'te Bingöl'de şehit olan er Selahattin Boydaş'ın kızı Elife Boydaş tarafından İstanbul Fırkateyni'nin ilk sac kesimi yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İ Sınıfı Fırkateynİstanbul Fırkateyni
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