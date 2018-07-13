Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89469
ALTIN
193.193
DOLAR
4.8379
STERLİN
6.3519
EURO
5.6321
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Deniz polisinden "trol" operasyonu

İlk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.

İlk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:06
0 Okunma
İlk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.

Yeni sistemin ilk kabinesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.56'da başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan 'Hakimiyet Milletindir' mesajı
Erdoğan'dan 'Hakimiyet Milletindir' mesajı
Jeotermal su kaynağı Ağrı'nın umudu oldu
Jeotermal su kaynağı Ağrı'nın umudu oldu
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyonda 14 tutuklama
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyonda 14 tutuklama
"Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası"
"Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası"
Cuma hutbesinde 15 Temmuz mesajı
Cuma hutbesinde 15 Temmuz mesajı
Avukatlar darbe davalarını anlattı
Avukatlar darbe davalarını anlattı
"Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz"
"Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz"
'Bütün şehitlerin yakınları idamın çıkmasını istiyor'
'Bütün şehitlerin yakınları idamın çıkmasını istiyor'
Yurt dışında yakalanan üst düzey iki FETÖ'cü adliyede
Yurt dışında yakalanan üst düzey iki FETÖ'cü adliyede

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ