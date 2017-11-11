İLK ALBÜM ‘’YAKARIM’’

Yakarım, pervane, ve şimdide henüz albüm çıkmadan “Gittiğine Değdi mi” eseri müzik piyasasına bomba gibi düşen MAHMUTHAN, klip teaser görüntüsüyle merak uyandırdı. Albüm, Kasım ayının başında tüm platformlarda yerini alacak.

İstanbul doğumlu, aslı Şanlıurfalı 25 yaşında genç ve başarılı sanatçı Mahmuthan, müzisyen bir ailede yetişti. Şu sıralar konservatuara hazırlanan sanatçı, aldığı ses eğitiminin ardından albüm çalışmalarına girerek bir çok başarılı İş ile adından sıkça söz ettiriyor.



İlk video klibini kendisinin yönetmenliğinde Yakarım şarkısına çeken Mahmuthan, çıkarttığı bu kliple ilgi odağı olmuştu. internet ortamında ve sosyal medyada sempati kazanan, Türkiye ve Avrupa’da yaşayan hayranları ve dinleyicileri tarafından, albüm ve klibinin merakla beklendiği Mahmuthan hayranlarını sürpriz bir albümle karşılıyor ....

RUSYA KAFKAS BÖLGESİNİN TANINMIŞ SANATÇILARIYLA SAHNE ALDI

Türk Rus Kafkas Show 28 Mart 2017 de Türkiye' deki ünlü bir moda firması ile Media center”ın bu yıl birincisini düzenlediği Türk Rus dayanışma gecesinde Kafkas bölgesinin tanınmış sanatçıları JAKLİNA, ZAYNAB MAKHAEVA, ZAİDA DJANBİEVA, ve Türkiye'den sadece MAHMUTHAN yer aldı.

MAHMUTHAN 2017 ALBÜM KIŞA DAMGASINI VURACAK!

Müzik hayatına çocuk yaşlarda giren sanatçı, 2015 2016 yılında potansiyel ölçmek amaçlı “Yakarım ” albümüyle sevenlerine Merhaba dedi. Son albümünün yapım aşaması yaklaşık bir yıl süren Mahmuthan , son albümünde başta Kerem Özdemir, Baran Aksu olmak üzere ünlü söz yazarlarıyla çalıştı. Albümün klip ve cıkış şarkısı Kerem Özdemir'e ait olan eserin aranjesi Doğu Kılıç, klibi ise Ukraynalı başarılı yönetmen Timur Mingazirov tarafından çekildi. Çıkış şarkısının remix versiyonu ve albümdeki bir diğer eser olan Aşkın Tarifi' nin düzenlemeleri Serdar Seçme tarafından yapıldı. Yeni albümü “Gittiğine Değdi mi” teaseri yayınlandıktan sonra sosyal medyada fanları tarafından yoğun ilgi gördü. Menejerliğini Nalan Ersoy’un üstlendiği yeni albüm, Türkiye' de bir çok ünlü ismin prodüktörlüğünü yapan Doğan müzik (DMC) tarafından başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada dijital platformlarda satışa sunulacak.