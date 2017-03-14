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"İleriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Hollanda'ya yönelik yaptırımlara ilişkin, "Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ileriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir." dedi.

"İleriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Hollanda'ya yönelik yaptırımlara ilişkin, "Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ileriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir." dedi.

14 Mart 2017 Salı 14:24
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"İleriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "(Hollanda'ya yönelik yaptırımlar) Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ileriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir. Şu anda sadece siyasi ve hukuki yaptırım uygulayacağız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciHollandaEkonomik Yaptırımlar
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