"İleriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "(Hollanda'ya yönelik yaptırımlar) Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ileriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir. Şu anda sadece siyasi ve hukuki yaptırım uygulayacağız." diye konuştu.