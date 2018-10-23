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"İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı umuyorum"

"Istanbul Photo Awards 2018" yarışmasında dereceye giren Yam,"Çalışmamın deniz aşırı yerlerde sergilenmesinin geleceğimize dair farkındalığı artırmasını umuyorum." dedi.

"İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı umuyorum"

"Istanbul Photo Awards 2018" yarışmasında dereceye giren Yam,"Çalışmamın deniz aşırı yerlerde sergilenmesinin geleceğimize dair farkındalığı artırmasını umuyorum." dedi.

23 Ekim 2018 Salı 15:06
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"İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı umuyorum"

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2018" yarışmasında dereceye giren Los Angeles Times foto muhabiri Marcus Yam, çalışmalarının dünyanın dört bir yanında sergilenmesinin iklim değişikliği konusunda farkındalık uyandırmasını umduğunu söyledi.

"Istanbul Photo Awards 2018"nin ödüllü fotoğrafları, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Los Angeles Times için çektiği Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla ilgili seriyle Seri Doğa & Çevre kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Marcus Yam, aldığı ödülü ve çalışmasını AA muhabirine anlattı.

İstanbul Photo Awards'a bir arkadaşının tavsiyesi üzerine başvurduğunu belirten Yam, "Kaliforniya'daki orman yangınları fotoğraflarıma baktım, bu konuya dikkat çekmek istiyordum. Yarışmada doğa ve çevre kategorisini görünce başvurdum." diye konuştu.

"Orman yangınlarının ne kadar yok edici olduğunu göstermesi açısından önemli"

Yam, yarışmada ödül kazandığı fotoğrafların simgesel önemde olduğunu söyleyerek "Bu fotoğraflar, orman yangınlarının ne kadar yok edici ve korkunç olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu fotoğrafları, hem yaşanan dehşeti hem de Kaliforniya'nın sembolü olan palmiye ağaçlarını gösterdiği için seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

"Istanbul Photo Awards ödülünü aldığım için gurur duyuyorum." diyen Yam, ödül alan diğer fotoğrafçılar arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yam, fotoğraflarının İstanbul Photo Awards fotoğraf sergileri aracılığıyla dünyanın birçok yerinde sergilendiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Benim çalışmalarım bugün dünyamızın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratıyor. Bu nedenle simgesel önemi var. Gittikçe ısınan hava ve hava durumlarının etkisini yakından ve birebir görebiliyoruz. Her yılın hava şartları bir önceki yıl ile aynı olmuyor, sürekli kötüye gidiyor. Çalışmamın denizaşırı yerlerde sergilenmesinin geleceğimize dair farkındalığı artırmasını umuyorum." temennisinde bulundu.

Yam, kendisine ödül veren ve sergiye davet eden tüm ekibe teşekkür etti.

İstanbul Photo Awards 2018

Sponsorluğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) üstlendiği yarışmaya 125 ülkeden yaklaşık 37 bin fotoğrafla başvuru yapıldı. Yarışmada, 22 ülkeden 27 fotoğrafçıya ödül verildi.

Yarışmada, "Yılın Fotoğrafı" ödülünü, Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj'un, Reuters için Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu kampta çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafı kazanmıştı.

Kevin Frayer, Getty Images için çektiği "Rohingya" konulu seriyle ''Seri Haber'' dalında birincilik ödülünün sahibi olurken ''Tekil Spor'' kategorisinde Lukas Schulze "Yüzücü mü Balık mı?" adlı fotoğrafıyla birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Pavel Volkov, Vechernaya Moskva Newspaper için çektiği "Talai Hikayesi" başlıklı seri ile ''Seri Spor'' alanında birinciliği almıştı.

Malezyalı fotoğrafçı Muhamed Fathil Asri, New Straits Times Press için çektiği fotoğrafıyla "Tekil Doğa & Çevre" birincisi olurken, "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde Marcus Yam, Los Angeles Times için çektiği seriyle birincilik elde etmişti.

Andrew McConnell, Panos Pictures için çektiği seriyle "Seri Portre" kategorisinde, Rus fotoğrafçı Sergei Stroitelev de "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birinci olurken, bu yıl "28 Yaş Altı Genç Fotoğrafçı" ödülü, Filipinli fotoğrafçı Ezra Acayan'a verilmişti. Yine bu yıl "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde Rodrigo Cabrita ve "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde Anastasia Rudenko onur ödülünü almıştı.

"Istanbul Photo Awards 2018"in ödül alan fotoğrafları, BM Genel Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerle buluştu. Sergi 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Photo Awards 2018Marcus Yam
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