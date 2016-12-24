1.MERKÜR RETROSU20 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)

İkizler ve Yükselen ikizler 8

“Olaylara odaklanmaya çalışarak oluşacak olumsuzlukların üstesinden gelebilirsiniz.”

İkizler bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak));

Ortak gelirleriniz ve ödemelerinizi ilgilendiren alanlarda yaşanabilecek bazı problemlere dikkat çekiyor gökyüzü. Bu dönemde planladığınız bazı ödemeleriniz gerçekleşmeyebilir. Data kaybına da dikkat edip, tekrar, tekrar kontrol etmeniz gereken ödemeleriniz olabilir.

Ortaklarınızla aranızda kuracağınız iletişime, sözlü ifadelerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem olacak.

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11 ŞUBAT 2017 1. AY TUTULMASI

İkizler ve yükselen İkizler 3

Et tırnaktan ayrılmaz.

İkizler, 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu AYTUTULMASI’nı; kardeş, kuzen, komşu gibi yakın çevrenizi içeren konular alanında yaşıyor olacaksınız.

Dolayısı ile; fikirlerinizle ve sözlerinize kendinizi ortaya koyduğunuz yakın çevrenizde dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir Ay Tutulması yaşayacaksınız. Bir takım fikir ve düşüncelerinizi kendinizi ortaya koyarak ifade ediyor ve açıklıyor olacaksınız.

Ayrıca eğitim, ticaret ve medya sektörüyle de ilgili bir Ay Tutulması olacağından bu alanlarda bir takım açığa çıkan durumlardan da söz edebiliriz.

Bu Tutulmanın etkisi ile belki bu güne kadar kararsız kaldığınız, medya, eğitim ve ticaret alanında henüz netleşmemiş fikirler bir sonuca bağlanmış olacak.

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26 ŞUBAT 2017 2. GÜNEŞ TUTULMASI

İkizler ve yükselen İkizler 10

Yeni bir iş, yeni bir ben.

26 Şubat 2017 günü İkizler; bu Güneş tutulmasını iş ve kariyer alanında yaşayacaklar.

Kariyer alanında yeni iş imkanlarının doğabileceği bir Güneş tutulması olabilir bu sizin için.

Yeni bir sanatla ilgili bir iş dalına geçebilirsiniz.

İşinizin patronu olabilir veya başkalarını yönetecek pozisyonda bir iş yapabilirsiniz.

Sanatla ilgili alanda yeni bir başlangıç kararı alabilirsiniz.

Yaptığınız işi gözler önüne serebilir, yani işinizin “şov”unu yapabilirsiniz.

Akrep burcu olan şirketler ( Akrep burcu zamanında kurulan şirketler) halka açılabilir.

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VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

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Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; ikizler bu retroyu umutlar ve arkadaşlar evi olan sosyal çevrelerinde yaşayacaklar.

Dolayısı ile; sosyal çevrenizde, üye olduğunuz gruplarda, bozulmuş olan ilişkilerinizi yeniden düzelteme fırsatları doğabilir. Değerlendirin.

Geçmiş bir aşkınız size bu süreçte sosyal alandan veya sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışabilir.

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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)

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İkizler bu yılın 2. Merkür retrosunu (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs));gizli düşmanlar yoluyla kaynaklanan “iletişim sorunlarında” yaşayabilirler.

Bir takım haberlerin size ulaşmama konusunda gizli düşmanlarının etkisi olabilir. Uyanık olun ve özellikle beklediğiniz haberleri kendiniz takip edin ve maillerinizin yerlerine ulaştığından emin olun.

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7 AĞUSTOS 2017 2. AY TUTULMASI

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Yabancı dil mi öğrensem? Yurtdışı ile ticaret mi yapsam?

7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; İkizler yüksek eğitim, yurtdışı, yabancılar ve inançlar alanınızda yaşayacaksınız.

Yüksek eğitim alanınızda, kararsız kalmış olabilirsiniz. Tutulmanın etkisi ile fikirleriniz netleşir ve ne yönde gitmeniz gerektiğinin kararına varabilirsiniz.

Hayatınızda yurtdışı ile ilgili veya yurtdışı ile yaptığınız ticaretle ilgili bir takım açığa çıkan konular ile netleşebilirsiniz.

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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)

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İkizler bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); ev, aile, ve ebeveynleriniz alanında yaşayabilirsiniz.

Anne veya babanızla aranızda yanlış anlaşılmadan dolayı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte özellikle uslubunuza dikkat etmenizde fayda var. Sıra dışı davranışlar veya asi tavırlarınız yanlış anlaşılabilir.

Diğer taraftan bu Merkür retro size geçmişte ebeveynlerinizle aranızda iletişimden dolayı oluşmuş sorunları düzeltme şansı doğurabilir…

Değerlendirin.

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21 AĞUSTOS 2017 2.GÜNEŞ TUTULMASI

İkizler ve yükselen İkizler 3

Okumadığım kitap kaldı mı?

İkizler bu Güneş tutulmasını iletişim, eğitim, ticaret, yakın çevre ve kardeşler evlerinde yaşıyorlar.

İkizler yeni bir eğitim hayatına başlayabilirler. Öğrenci veya öğretmen olma konusunda bu tutulmadan sonra etkili enerjiler devrede olacak.

Muhtemelen sanatla ilgili bir eğitim bu tutulma sonrası hayatınıza girebilir.

Öğretmen olup, mesleğini sürdürenler yeni bir eğitim hayatına başlayabilirler. Bu “dil” üzerine bir eğitim olabilir. Veya çok farklı olarak “ellerle konuşulan dilleri” (dilsiz dilleri, mors alfabesi, sembol dilleri gibi) yeni bir iletişim şeklini portföylerine ekleyebilirler.

İkizler bu tutulmadan sonra yabancı dil öğrenmek için adım atabilirler.

Yakın çevrenizle birlikte sanat ile ilgili bir işi ticarete çevirmek üzere bir başlangıç yapabilirsiniz.

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JÜPİTER AKREP BURCUNA GEÇİYOR 10 Ekim 2017- 8 Kasım 2018

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İkizler Jüpiter’in Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; sağlık ile ilgili konularda , günlük iş hayatınızda yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte 10 Ekim 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında hastalıklarınıza şifa bulabilirsiniz. Günlük iş hayatınızda arkadaşlarınızın sayısı artabilir. İşleriniz artabilir.

Birden fazla evcil hayvan edinebilirsiniz.

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4.MERKÜR RETROSU 4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)

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“Olaylara odaklanmaya çalışarak oluşacak olumsuzlukların üstesinden gelebilirsiniz.”

İkizler bu yılın 4. Merkür retrosunu eş ve partner alanında yaşıyorlar (4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)).

Bu süreçte eşinizle veya partnerinizle aranızda doğacak “yanlış anlamalar” kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Özellikle teknoloji üzerinden haberleşmelerinizde bazı kayıplar söz konusu olabilir. Eşiniz kaynaklı “data kayıpları” yüzünden problemler yaşayabilirsiniz.

Bugünlerde duyacağınız sözler açık düşmanlar tarafından sarf edilen sözler olabilir.

Dedikodular amacını aşabilir. Yanlış anlaşılmaların doğuracağı ciddi sorunlar, “açık düşmanlık” olarak hayatınıza yansıyabilir.

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