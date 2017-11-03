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İkitelli Sanayi Sitesi'nde yangın

Başakşehir'de sanayi sitesinde yer alan bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

İkitelli Sanayi Sitesi'nde yangın

Başakşehir'de sanayi sitesinde yer alan bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

03 Kasım 2017 Cuma 13:17
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İkitelli Sanayi Sitesi'nde yangın

Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde yedek parça satan bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki yanıcı madde nedeniyle yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden esnaf, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye görevlilerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo önündeki bir araç kullanılmaz hale gelirken, dükkanda da hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ikitelliİkitelli Sanayi Sitesi
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