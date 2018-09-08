İkitelli'de iş merkezinde yangın

Alınan bilgiye göre, İstanbul İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir iş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.