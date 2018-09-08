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İkitelli'de iş merkezinde yangın

İstanbul İkitelli'de bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı.

İkitelli'de iş merkezinde yangın

İstanbul İkitelli'de bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:54
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İkitelli'de iş merkezinde yangın

Alınan bilgiye göre, İstanbul İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir iş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ikitelliİkitellide Iş Merkezinde Yangınİkitelli Mehmet Akif Mahallesi
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