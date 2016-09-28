İkinci üniversiteye yoğun talep

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim sistemine ikinci üniversiteyi okumak için yapılan kayıtlarda geçen yıla oranla yüzde 32,6'lık artış yaşandığı bildirildi.

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye 2016-2017 öğrenim yılı için 31 Ağustos-21 Eylül arasında 181 bin 25 kişi kayıt yaptırdı.

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans veya önlisans bölümünden mezun veya okuyan öğrencilerin başvurabildiği ikinci üniversite kapsamında gerçekleştirilen kayıtlar, geçen yıla göre yüzde 32,6'lık artış gösterdi.

Adalet, ilahiyat, sosyal hizmetler, sosyoloji, işletme, uluslararası ilişkiler ve sağlık yönetimi programları en çok tercih edilen bölümler oldu.