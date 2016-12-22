ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Aygün, Suudi Arabistan'ın 3 yılda ikinci kez umreye gidecekler için getirdiği 2 bin riyal ek verginin kaldırıldığını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aydan bu yana daha önce umreye gitmiş ve tekrar gitmek isteyen vatandaşlardan 2 bin riyal civarında ek bir ücret alındığını hatırlattı.

"Dün Suudi Arabistan'dan ilgililer bizi arayıp müjde verdiler. Bu vergilerin artık alınmayacağını ifade ettiler." diyen Aygün, sistem üzerinden yaptıkları kontrollere göre birkaç gün önce, daha önce umreye gitmiş olan vatandaşların bilgileri girildiğinde karşılarına çıkan ek verginin bugün itibarıyla çıkmadığını kaydetti.

Bu sene itibarıyla ek verginin kaldırılmış olduğunu ifade eden Aygün, bundan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aygün, "Diyanet İşleri Başkanımız, bizzat bu verginin kaldırılması hususunda Hac Bakanlığı'na doğrudan bir yazı yazdı. İlgililerle görüşüldü. Bizim de buradaki Suudi Arabistan'ın Sayın Büyükelçisiyle yoğun çalışmalarımız olmuştu. Devletimizin de bu yönde çok güzel girişimleri oldu. Sonuç itibarıyla bu vergi kalktı. Vatandaşlarımız artık rahat bir şekilde, daha önce gittiğini de dikkate almaksızın müracaatlarını yapabilirler." dedi.

AA