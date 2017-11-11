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İkinci el araba fiyatındaki güvercinler podyuma hazırlanıyor

Diyarbakır'da ikincisi düzenlenecek "Güvercin Festivali"nde aralarında 20 bin liraya kadar alıcı bulanların da yer aldığı 25 ırktan güvercinler podyumda güzellik ve hünerlerini sergileyecek.

İkinci el araba fiyatındaki güvercinler podyuma hazırlanıyor

Diyarbakır'da ikincisi düzenlenecek "Güvercin Festivali"nde aralarında 20 bin liraya kadar alıcı bulanların da yer aldığı 25 ırktan güvercinler podyumda güzellik ve hünerlerini sergileyecek.

11 Kasım 2017 Cumartesi 15:27
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İkinci el araba fiyatındaki güvercinler podyuma hazırlanıyor

Diyarbakır'da aralarında ikinci el araba fiyatına olanların da yer aldığı güvercinler podyuma çıkmaya hazırlanıyor.

İnsanlığın teknoloji ile henüz tanışmadığı dönemlerde askeriyeden ticarete haberleşme amaçlı kullanılan posta güvercinleri, iletişim araçlarının çeşitlenmesinin ardından artık mesaj taşımak yerine yarışma amaçlı değerlendiriliyor.

Diyarbakır'da bu kapsamda düzenlenen "Güvercin Festivali" ise ikinci kez meraklılarına kapılarını açıyor.

Aralarında 20 bin liraya kadar alıcı bulanların da yer aldığı 25 ırktan güvercinler podyumda güzellik ve hünerlerini sergileyecek.

Geçen yıl kentte ilk defa düzenlenen, büyük ilgi görmesi üzerine kapsamı genişletilen festivale bu yıl bölge illerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa gibi çok sayıda kentten de güvercin meraklısı davet edildi.

"Külrengi", "Gökela", "Cigeri", "Narinci", "Atlas" ve "Zeytini" gibi yerli 21 ırk güvercinin yanı sıra bu yıl Şanlıurfa'dan 4 ırkın eklenmesiyle 25 ırktan yaklaşık bin güvercin yarışmaya katılacak.

Güvercinseverleri bir araya getirecek yarışmada hakem heyetince renk, kuyruk ve gagalarının düzgünlüğü, ayak yapısı gibi fiziki özellikleri göz önünde bulundurularak dişi ve erkek olmak üzere iki kategoride puan verilecek.

"Festivali uluslararası alana taşımaya niyetimiz var"

Kanatlı Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Batmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri festivalle güvercin kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Festivalde 25 ırktan güvercinin özelliklerine göre yarışacağını dile getiren Batmaz, tüm Türkiye'den belirlenen ırklarda güvercinle katılım sağlanacağını aktardı.

Batmaz, festivale katılım sağlayacak yaklaşık 500 güvercinseverin bin güvercin ile kente geleceğini belirtti.

Festivalin kapsamının her yıl daha da genişleteceklerini vurgulayan Batmaz, "Türkiye ve dünyadaki güvercinleri Diyarbakır'da bir araya getirip güzellik yarışması yapma niyetindeyiz. Diyarbakır'daki bu festivali uluslararası alana taşımaya niyetimiz var." diye konuştu.

"Diyarbakır'ın bütün kuşları rağbet görüyor"

"Diyarbakır'ın bütün kuşları rağbet görüyor. En çok rağbet gören kuşlarımız Gökela ve Külrengi'dir. Bunların fiyatı bin ile 20 bin arasında." diyen Batmaz, şöyle devam etti:

"Birinci kalite güvercin her yerde bulunmaz çünkü kolay kolay yetişmiyor. Araba fiyatına bir kuş çıkarsa herkes almak ister ama sahibi satmak istemez çünkü o güvercin herkeste bulunmaz. O güvercinin zevki 10 arabanın verdiği zevkten daha güzel."

Güvercinler açık artırmayla satılacak

Festivalde "ihale" denilen açık arttırmayla güvercin satışının da gerçekleştirileceğini belirten Batmaz, yarışmada ilk 3'e giren kuşların ise paha biçilemez olduğunu ancak sahiplerinin satmak istemesi halinde ihaleyle satışının da mümkün olduğunu dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
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